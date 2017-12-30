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12:22   30 Декабря 2017
Россия
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МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

МИД предупредил страны, размещающие у себя силы НАТО

Размещение ударных сил и средств НАТО рядом с российскими границами, ухудшает ситуацию с безопасностью тех стран, на территории которых эти силы размещаются.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Заявление дипломата приводит агентство «Интерфакс». Титов отметил, что негативные последствия военных приготовлений военно-политического блока должны беспокоить, в первую очередь, руководителей тех стран, которые готовы предоставить свою территорию для размещения ракет и иного вооружения.

Ранее стало известно, что военно-воздушные силы США заключили договор с холдингом Raytheon Missile на производство ракет средней дальности AMRAAM. В течении ближайших 10 лет они будут поставлены в 10 стран, в числе которых соседствующие с РФ Япония и Польша.

Автор: Алла Ларионова
#россия #нато #мид
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