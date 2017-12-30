Электричка насмерть сбила мужчину в районе Сокольников

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что тело мужчины нашли на пассажирской платформе железнодорожной станции «Москва-3» в районе Сокольников.

Предварительно, мужчина в субботу, 30 декабря, около трех часов ночи по московскому времени попытался взобраться на платформу станции Ярославского направления столичной железной дороги. Электричка, следующая из Мытищи в Москву, насмерть сбила мужчину.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Личность погибшего не установили. Следователи по результатам проверки примут процессуальное решение, добавили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.