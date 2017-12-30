Тысячи машин встали в 20-километровой пробке в Подмосковье

Пробка, растянувшаяся как минимум на 20 километров, возникла на федеральной автотрассе М-7 «Волга» в Подмосковье.

Затор машин наблюдается в Орехово-Зуевском районе в сторону Нижнего Новгорода. Причиной затрудненного движения стало проведение капитального ремонта дороги, пишет РИА Новости.

Ремонтные работы проводятся на границе Московской и Владимирской областей. Рабочие восстанавливают трассу длиной в четыре километра. В пробке застряли тысячи автомобилей, в их числе и грузовые фуры. Движение на ремонтируемом участке трассы происходит по двум полосам из четырех имеющихся.

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