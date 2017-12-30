Роспотребнадзор напомнил, какой едой можно отравиться в новогодние праздники

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии новогодних праздников напомнила россиянам, что нельзя есть некачественную пищу.

По информации Роспотребнадзора, когда в продуктах или готовых блюдах накапливаются токсины микроорганизмов, тогда человек может «подхватить» острую кишечную инфекцию и другие болезни. Пищевые отравления и инфекционные болезни, передающиеся с пищей, возникают при неправильном приготовлении блюд, их хранении, несоблюдении правил гигиены поварами и кондитерами.

Роспотребнадзор добавил, что опасной едой в новогодние праздники считаются многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, шаурма, котлеты, студень. Возбудитель вирусной инфекции остается на поверхность плохо промытых фруктов и овощей.

Роспотребнадзор советует, есть в праздничные дни блюда, приготовленные не более суток назад. При покупке готовых салатов в магазине необходимо проверить время и дату приготовления. Пирожные и торты с кремом нужно хранить в холодильнике. Полуфабрикаты подвергнуть термической обработке.