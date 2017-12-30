Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

 Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге

Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге
ДНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах

ДНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

 Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-1 вышел в точку стояния

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-1 вышел в точку стояния
Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

 Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге

Депутат объяснил, зачем ИГ взяла ответственность за взрыв в Петербурге
ДНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах

ДНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах

 На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак
Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

Розыгрыш геймеров закончился убийством невиновного мужчины в Канзасе

 Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-1 вышел в точку стояния

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-1 вышел в точку стояния
11:31   30 Декабря 2017
Россия
68

На Ямале трех человек госпитализировали после пожара

На Ямале трех человек госпитализировали после пожара

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Ноябрьске.

Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели получили сообщение о пожаре в 2.15 (0.15 мск). Когда первое подразделение пожарников прибыло к месту ЧП, из окон на четвертом этаже исходил черный дым. С  помощью автолестницы и спасательных устройств из здания спасли 11 человек, трое из них были госпитализированы.

Возгорание устранили в течение 30 минут, от пожара пострадала одна квартира. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего инцидента.

Ранее стало известно, что в Новосибирске проходит эвакуация нескольких торговых центров из-за звонков о минировании.

Автор: Ольга Шпакова
#пожар #ямал #происшествия #ноябрьск
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
1001
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
3906
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2412
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
335
Новости smi2.ru
На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

На Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины