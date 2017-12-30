На Ямале трех человек госпитализировали после пожара

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Ноябрьске.

Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС. Спасатели получили сообщение о пожаре в 2.15 (0.15 мск). Когда первое подразделение пожарников прибыло к месту ЧП, из окон на четвертом этаже исходил черный дым. С помощью автолестницы и спасательных устройств из здания спасли 11 человек, трое из них были госпитализированы.

Возгорание устранили в течение 30 минут, от пожара пострадала одна квартира. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего инцидента.

Ранее стало известно, что в Новосибирске проходит эвакуация нескольких торговых центров из-за звонков о минировании.