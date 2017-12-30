Шахназаров объяснил, почему Запад испугался вывода наблюдателей РФ из Донбасса

Генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров объяснил, почему западные страны нервно отреагировали на вывод российских наблюдателей из Донбасса.

По его словам, Европа опасается, что случится «обострение встречной реакции российских войск». Ведь это полностью изменит ситуацию не только в регионе, но и мире. Шахназаров добавил, что в таком случае войскам РФ понадобится не более недели, чтобы достичь западных границ Украины.

«В этом случае у Запада возникнет тот кошмар, которого он боится больше всего — восстановление Советского Союза», — заявил режиссер.

Карен Георгиевич сказал, что тогда западные страны заговорят с другой позиции. Признают Крым частью РФ, юго-восток Украины независимым и отменят антироссийские санкции. Шахназаров полагает, что вывод наблюдателей РФ заметно повлиял на ситуацию в Донбассе.

«Этот малозаметный ход точно сработал на ситуацию», — добавил режиссер.

По его словам, украинский лидер Петр Порошенко обменялся пленными и сделал ход «в гигантской партии», развернувшийся на территории страны.