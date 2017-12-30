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 В Новосибирске торговые центры проверяют после звонков о минировании

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11:13   30 Декабря 2017
Россия
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В Новосибирске торговые центры проверяют после звонков о минировании

В Новосибирске торговые центры проверяют после звонков о минировании

Об этом проинформировали в региональном ГУ МВД.

Cиловые структуры инициировали ряд проверок в нескольких торговых центрах Новосибирска после того, как поступили анонимные сообщения о минировании, пишет РИА Новости. По словам представителя ведомства, все сообщения о подозрительных предметах проверяются полицией и УФСБ региона. Очевидцы рассказали, что эвакуировали посетителей торгового центра «Версаль», а также ТЦ «Сибирский молл», «Галерея Новосибирск», «Континент», «Ройял Парк» и «Аура».

В четверг в Саратовской области поступил звонок о минировании жилого дома. Все жители 16-этажного здания были эвакуированы, после чего специалисты проверили дом.

Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #новосибирск #тц #минирование
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