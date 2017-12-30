Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-1 вышел в точку стояния

Проблемы, возникшие со связью с первым национальным ангольским спутником AngoSat-1, были вызваны несовместимостью российского и французского стандартов оборудования на борту.

Сейчас спутник успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите, передает «Интерфакс». Проблема была решена дистанционно с помощью группы сотрудников РКК «Энергия», которые занимались разработкой космического аппарата. Глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказывал, что спутник закрепится на геостационарной орбите в течение двух месяцев.

Ранее стало известно, что связь с AngoSat-1 была восстановлена.

Ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1 стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. Накануне сообщалось, что «Ангосат» вышел на связь и передал телеметрические данные с космического аппарата.