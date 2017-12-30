Коалиция США сообщила о планах борьбы с террористами в 2018 году
Спецпредставитель американского лидера по борьбе с террористами Бретт Макгерк сообщил, что международная коалиция во главе с США в 2018 году стабилизирует регионы, освобожденные от боевиков.
По его словам, в следующем году коалиция США активизирует усилия, чтобы стабилизировать регионы, освобожденные от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Макгерк добавил, что сражения на территории сирийского государства еще не закончились и продолжатся в первом квартале 2018 года.
«США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены, что победили террористов», — сказал Бретт Макгерк.
Представитель коалиции США полковник Райан Диллон заявлял, что в Сирии и Ираке остаются около тысячи боевиков. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, приказал вывести войска РФ из САР после полного разгрома террористов.
«Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию»: На встрече с военными Путин почтил память погибших в Сирии минутой молчания pic.twitter.com/WbDtX0iuSB— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 28, 2017