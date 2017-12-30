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10:16   30 Декабря 2017
Весь мир
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Коалиция США сообщила о планах борьбы с террористами в 2018 году

Коалиция США сообщила о планах борьбы с террористами в 2018 году

Спецпредставитель американского лидера по борьбе с террористами Бретт Макгерк сообщил, что международная коалиция во главе с США в 2018 году стабилизирует регионы, освобожденные от боевиков.

По его словам, в следующем году коалиция США активизирует усилия, чтобы стабилизировать регионы, освобожденные от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Макгерк добавил, что сражения на территории сирийского государства еще не закончились и продолжатся в первом квартале 2018 года.

 «США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены, что победили террористов», — сказал Бретт Макгерк.

Представитель коалиции США полковник Райан Диллон заявлял, что в Сирии и Ираке остаются около тысячи боевиков. Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, приказал вывести войска РФ из САР после полного разгрома террористов.

 

Автор: Олег Королев
#сша #хмеймим #общество #коалиция
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