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10:05   30 Декабря 2017
Россия
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Новогодний концерт прошел на авиабазе «Хмеймим»

Новогодний концерт прошел на авиабазе «Хмеймим»

Перед военнослужащими выступили несколько российских звезд: дуэт Антона и Виктории Макарских, певица Зара, Юлиана Грин, актер Сергей Маховиков, а также ансамбль «Русская душа».

Об этом информирует РИА Новости. Сообщается, что Зара также передала военным письма с новогодними поздравлениями от российских детей. Выступление состоялось на отдаленных заставах, а также на площадке в культурном центре авиабазы.

Напомним, что 11 декабря глава Российской Федерации Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР в связи с победой на террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в стране. Однако в Сирийской Арабской Республике продолжат работу российские военные базы - Хмеймим и Тартус.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что обе эти базы стоят на страже национальных интересов РФ и обеспечивают ее безопасность.

Новогодний концерт прошел на авиабазе «Хмеймим»

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сирия #концерт #хмеймим #общество #выступление
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