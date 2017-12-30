РФ обвинили в поставках нефти КНДР
Агентство Reuters сообщило, что российские танкеры поставляли нефть северокорейскому государству не менее трех раз в последние месяцы.
По информации агентства, продажи нефти или нефтепродуктов из России, второго по величине в мире экспортера нефти и правообладателя Совета Безопасности ООН, нарушают санкции ООН.
«Российские суда в этом году неоднократно переправляли нефтепродукты северокорейским кораблям », — сказал источник Reuters.
Однако нет никаких доказательств того, что Москва поддерживает поставки нефти Пхеньяну. Источники Reuters ссылались на военно-морскую разведку и спутниковые снимки судов, эксплуатируемых в российских дальневосточных портах в Тихом океане.
«Суда контрабандируют российское топливо из дальневосточных портов в КНДР», — сказал второй источник Rueters.
МИД РФ и Федеральная таможенная служба России не прокомментировали эту информацию.
Exclusive: Russian tankers fueled North Korea via transfers at sea - sources https://t.co/ad4U47BQiF pic.twitter.com/Uhxs8Mi8rw— Reuters U.S. News (@ReutersUS) December 30, 2017