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9:44   30 Декабря 2017
Россия
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РФ обвинили в поставках нефти КНДР

РФ обвинили в поставках нефти КНДР

Агентство Reuters сообщило, что российские танкеры поставляли нефть северокорейскому государству не менее трех раз в последние месяцы.

По информации агентства, продажи нефти или нефтепродуктов из России, второго по величине в мире экспортера нефти и правообладателя Совета Безопасности ООН, нарушают санкции ООН.

«Российские суда в этом году неоднократно переправляли нефтепродукты северокорейским кораблям », — сказал источник Reuters.

Однако нет никаких доказательств того, что Москва поддерживает поставки нефти Пхеньяну. Источники Reuters ссылались на военно-морскую разведку и спутниковые снимки судов, эксплуатируемых в российских дальневосточных портах в Тихом океане.

«Суда контрабандируют российское топливо из дальневосточных портов в КНДР», — сказал второй источник Rueters.

МИД РФ и Федеральная таможенная служба России не прокомментировали эту информацию.

Автор: Олег Королев
#россия #кндр #нефть #весь мир
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