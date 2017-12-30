РФ обвинили в поставках нефти КНДР

Агентство Reuters сообщило, что российские танкеры поставляли нефть северокорейскому государству не менее трех раз в последние месяцы.

По информации агентства, продажи нефти или нефтепродуктов из России, второго по величине в мире экспортера нефти и правообладателя Совета Безопасности ООН, нарушают санкции ООН.

«Российские суда в этом году неоднократно переправляли нефтепродукты северокорейским кораблям », — сказал источник Reuters.

Однако нет никаких доказательств того, что Москва поддерживает поставки нефти Пхеньяну. Источники Reuters ссылались на военно-морскую разведку и спутниковые снимки судов, эксплуатируемых в российских дальневосточных портах в Тихом океане.

«Суда контрабандируют российское топливо из дальневосточных портов в КНДР», — сказал второй источник Rueters.

МИД РФ и Федеральная таможенная служба России не прокомментировали эту информацию.