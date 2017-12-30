Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
РФ обвинили в поставках нефти КНДР

РФ обвинили в поставках нефти КНДР

 В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного

В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного
В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам
Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

 Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США

Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США
РФ обвинили в поставках нефти КНДР

РФ обвинили в поставках нефти КНДР

 В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного

В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного
В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам
Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

 Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США

Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США
9:31   30 Декабря 2017
Россия
46

В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного

В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного

ФСИН инициировала розыск 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого, который накануне совершил побег из колонии-поселения в станице Паницкая Саратовской области.

Об этом проинформировали в пресс-службе областного управления ФСИН, пишет РИА Новости. Ряд СМИ писал о том, что сбежавший заключенный вечером в пятницу якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе. В региональном СУ Следственного комитета рассказали, что тело женщины нашли в ее доме в селе Квасниковка, который входит в город Энгельс. По факту произошедшего инициирована проверка. Сообщается, что у убитой женщины осталось шесть детей.

Дубовицкий отбывал пятилетний срок за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Из особых примет у мужчины - отсутствие на левой руке четырех пальцев, а на правой руке - одного пальца. Информацию о сбежавшем можно предоставить по телефонам местного УФСИН.

Автор: Ольга Шпакова
#колония #фсин #саратовская область #побег
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
969
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
3404
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2346
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
332
Новости smi2.ru
ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины