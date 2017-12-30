В Саратовской области разыскивают сбежавшего из колонии заключенного

ФСИН инициировала розыск 43-летнего заключенного Сергея Дубовицкого, который накануне совершил побег из колонии-поселения в станице Паницкая Саратовской области.

Об этом проинформировали в пресс-службе областного управления ФСИН, пишет РИА Новости. Ряд СМИ писал о том, что сбежавший заключенный вечером в пятницу якобы убил свою бывшую подругу в Энгельсском районе. В региональном СУ Следственного комитета рассказали, что тело женщины нашли в ее доме в селе Квасниковка, который входит в город Энгельс. По факту произошедшего инициирована проверка. Сообщается, что у убитой женщины осталось шесть детей.

Дубовицкий отбывал пятилетний срок за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Из особых примет у мужчины - отсутствие на левой руке четырех пальцев, а на правой руке - одного пальца. Информацию о сбежавшем можно предоставить по телефонам местного УФСИН.