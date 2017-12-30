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9:17   30 Декабря 2017
Россия
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РФ настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

РФ настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва настаивает на возобновлении деятельности российского генконсульства в Сан-Франциско.

По его словам, Россия борется за возвращение генконсульства, торгового представительства в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке, которые по требованию государственного департамента передали США.

«Будем бороться за возвращение этих зданий», — подчеркнул Антонов.

Посол РФ в США добавил, что Москва не только настаивает на возобновлении работы генерального консульства в Сан-Франциско, но и оспорит конфискацию российской дипсобственности в суде.

Автор: Олег Королев
#россия #политика #генконсульство #сан-франциско
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