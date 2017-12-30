Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал законопроект о строительстве объездной дороги вокруг города Волгоград.

Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров. Согласно документу, строительство обходного пути позволит вывести из Волгограда весь автомобильный трафик, следующий из столицы в сторону Астрахани, Ставрополя, Калмыкии и Дагестана.

Строительство дороги пройдет в рамках восстановления автотрассы М-6 «Каспий». Проект будет внесен в схему территориального планирования транспорта и автодорог федерального уровня.