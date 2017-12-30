Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

 Антонов: система защиты прав человека в РФ соответствует современным условиям

Антонов: система защиты прав человека в РФ соответствует современным условиям
В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам
Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

 Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США

Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США
Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

 Антонов: система защиты прав человека в РФ соответствует современным условиям

Антонов: система защиты прав человека в РФ соответствует современным условиям
В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам
Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

Белый дом призвал властей Ирана уважать граждан страны

 Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США

Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США
7:38   30 Декабря 2017
Россия
67

Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

Медведе подписал документ о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал законопроект о строительстве объездной дороги вокруг города Волгоград.

Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров. Согласно документу, строительство обходного пути позволит вывести из Волгограда весь автомобильный трафик, следующий из столицы в сторону Астрахани, Ставрополя, Калмыкии и Дагестана.

Строительство дороги пройдет в рамках восстановления автотрассы М-6 «Каспий». Проект будет внесен в схему территориального планирования транспорта и автодорог федерального уровня.

Автор: Павел Никифоров
#медведев #волгоград #строительство дорог
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
951
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
3222
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2303
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
332
Новости smi2.ru
ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты