В Украине заявили об уязвимости Крымского моста для ракетных атак

Генерал-лейтенант запаса, глава Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что строящийся Крымский мост представляет собой уязвимую мишень для ракетных атак.

Слова военного привело издание «Главред». Романенко назвал мост через Керченский пролив «стратегической артерией», которая поспособствует развитию региона в области экономики. С военной точки зрения Крымский мост представляет собой уязвимую цель для ракетных атак и авиации, отметил начальник Генштаба украинских ВС.

Начало движения по мосту намечено на декабрь 2018 года. Помимо автомобилей, перемещаться по нему будут и поезда. Это станет возможно в конце 2019 года. Однако, эксперты предполагают начало движения раньше намеченных сроков. Мост станет самым длинным в Российской Федерации — его длина составит порядка 19 километров.