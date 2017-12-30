Антонов: система защиты прав человека в РФ соответствует современным условиям

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что система защиты человеческих прав в РФ соответствует современной обстановке.

Слова посла привел телеканал RTVi. Дипломат подчеркнул, что проблема по защите прав человека «очень многогранна».

Антонов отметил, что каждое государство имеет нерешенные проблемы в этой области, которыми необходимо заняться. Посол добавил, что система по защите прав человека, существующая в Российской Федерации, соответствует нынешним условиям. С течением времени необходимы будут изменения в этой сфере.