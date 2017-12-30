Пентагон опроверг информацию о поддержке ИГ США

Пентагон назвал «абсурдной» информацию о поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Соединенными Штатами.

Официальный представитель оборонного ведомства Ребекка Риберих заявила, что Вашингтон работает с партнерами над ликвидацией или поимкой сторонников организации. Слова представителя Пентагона привели РИА Новости.

Мария Захарова, представитель МИД РФ, сообщила о ракетной атаке международного аэропорта Латакии, прошедшей в среду, 27 декабря. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что проведение подобной акции было невозможно без вмешательства США.