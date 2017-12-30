МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

Российское МВД прекратит выдавать бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года.

Со слов официального представителя МВД Ирины Волк, ранее выданные бумажные документы будут действовать вплоть до их замены на электронную версию.

В случае, если автовладелец захочет оформить электронный документ до истечения срока бумажного, то гражданину необходимо будет подать соответствующее заявление. Обсуждение нововведение проходит на Едином портале для размещения информации.