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МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

 Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США

Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США
Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

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Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

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4:42   30 Декабря 2017
Весь мир
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Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

КНДР не перестанут развивать ядерное оружие в 2018 году. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ведомство отметило, что Пхеньян является «бесспорной стратегической силой». Международное сообщество не должной ожидать от него перемены политики в наступающем году.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. Принятие документа стало ответной реакцией остальных стран на еще один запуск ракет КНДР, прошедший 29 ноября. Резолюция требует высылки всех работающих мигрантов Северной Кореи и ограничивает поставки нефти и продуктов нефтепереработки.

Автор: Павел Никифоров
#кндр #ядерное оружие #совбез оон
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