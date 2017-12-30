КНДР не перестанут развивать ядерное оружие в 2018 году. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ведомство отметило, что Пхеньян является «бесспорной стратегической силой». Международное сообщество не должной ожидать от него перемены политики в наступающем году.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. Принятие документа стало ответной реакцией остальных стран на еще один запуск ракет КНДР, прошедший 29 ноября. Резолюция требует высылки всех работающих мигрантов Северной Кореи и ограничивает поставки нефти и продуктов нефтепереработки.