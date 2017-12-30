Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США

В 14 городах Соединенных Штатов появятся избирательные участки для выборов президент России.

Об этом сообщил глава российского посольства в США Анатолий Антонов. Слова дипломата привел телеканал RTVi.

Посол отметил, что места для голосования появятся в тех городах, где есть генконсульства России. Русскоязычное население США будет проинформировано о точном расположении участков. Антонов отметил, что посольство проведет досрочное голосование. В России выборы пройдут 18 марта 2018 года.