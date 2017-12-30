Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

 Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США

Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США
Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

 Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко
Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

 США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии

США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии
МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

 Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США

Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США
Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

 Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко
Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

Северная Корея не намерена менять свою политику в 2018 году — СМИ

 США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии

США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии
4:16   30 Декабря 2017
Россия
55

Посольство РФ в США: ведомство не создавало препятствий для визита делегации конгресса в Россию

Посольство РФ в США: ведомство не создавало препятствий для визита делегации конгресса в Россию

Посольство России в США не создавало препятствий для поездки представителей конгресса в Российскую Федерацию. Ведомство опубликовало соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

В организацию поступили запросы на предоставление виз для делегации сенаторов-республиканцев. Разрешение получили все участники поездки, кроме сенатора Джоан Шаин. Последняя находится в «черном списке» России, появившемся в ответ на санкции Вашингтона.

Российская сторона предложила США решить ситуацию о выдаче виз на «взаимных условиях». Соединенные Штаты отклонили представленные условия. Ранее сенаторы Джон Барассо и Рон Джонсон отказались от визита в РФ в связи с невыдачей визы Джоан Шаин.

Автор: Павел Никифоров
#конгресс #посольство рф в сша #выдача виз
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
944
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
2915
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2257
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
330
Новости smi2.ru
ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство