Посольство РФ в США: ведомство не создавало препятствий для визита делегации конгресса в Россию

Посольство России в США не создавало препятствий для поездки представителей конгресса в Российскую Федерацию. Ведомство опубликовало соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

В организацию поступили запросы на предоставление виз для делегации сенаторов-республиканцев. Разрешение получили все участники поездки, кроме сенатора Джоан Шаин. Последняя находится в «черном списке» России, появившемся в ответ на санкции Вашингтона.

Российская сторона предложила США решить ситуацию о выдаче виз на «взаимных условиях». Соединенные Штаты отклонили представленные условия. Ранее сенаторы Джон Барассо и Рон Джонсон отказались от визита в РФ в связи с невыдачей визы Джоан Шаин.