США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил информацию о нахождении боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в долине реки Евфрат в Сирии.

Глава Пентагона отметил, что часть экстремистов сбежала и на данный момент скрывается в средней части долины реки. Мэттис добавил, что армия США ведет наступательную операцию в этом регионе, «спасая жизни мирных жителей».

Ранее министр сообщил о том, что Вашингтон не ведет деятельность по разделению Сирийской Арабской Республики на несколько государств. Наличие демаркационной линии на реке Евфрат не говорит об этом, сообщил Мэттис. По берегам реки проходит линия, разделяющая деятельность ВКС РФ и международной коалиции, возглавляемой США.