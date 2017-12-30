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США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии
МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

МВД РФ прекратит выдачу бумажных ПТС с июля 2018 года

 Избирательные участки для выборов президента РФ появятся в США

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 США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии

США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии
3:32   30 Декабря 2017
Весь мир
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США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии

США подтвердили присутствие боевиков в долине Евфрата в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил информацию о нахождении боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в долине реки Евфрат в Сирии.

Глава Пентагона отметил, что часть экстремистов сбежала и на данный момент скрывается в средней части долины реки. Мэттис добавил, что армия США ведет наступательную операцию в этом регионе, «спасая жизни мирных жителей».

Ранее министр сообщил о том, что Вашингтон не ведет деятельность по разделению Сирийской Арабской Республики на несколько государств. Наличие демаркационной линии на реке Евфрат не говорит об этом, сообщил Мэттис. По берегам реки проходит линия, разделяющая деятельность ВКС РФ и международной коалиции, возглавляемой США.

Автор: Павел Никифоров
#сирия #игил #мэттис
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