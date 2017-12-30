В Пентагоне заявили, что США не добиваются раскола Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна не добивается разделения Сирийской Арабской Республики.

Встреча главы Пентагона с журналистами состоялась накануне вечером в пятницу. Политик заверил, что Вашингтон не стремится «расчленить» Сирию, в том числе используя реку Евфрат, отделяющую зоны действия России и США.

Мэттис добавил, что американские силы намерены активизировать свою деятельность в районах, не находящихся под контролем Дамаска и на которых не действует террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). На вопрос о том, является ли наличие демаркационной линии стремлением США разделить Сирию на несколько мелких государств, Джеймс Мэттис ответил отрицательно.