Япония выступила с предложением о проведении саммита с Китаем и Южной Кореей

Администрация Токио выдвинула предложение о проведении саммита с Пекином и Сеулом. Об этом сообщило издание Kyodo.

Отмечается, что встреча планируется в апреле 2018 года. Предполагаемые даты трехстороннего саммита — с четвертого по девятое апреля. Южная Корея поддержала предложение Японии. Китай пока не дал ответа.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ отдавал необходимые распоряжения для трехсторонней встречи, которая намечалась на январь 2018 года. В ходе диалога Токио планировал согласовать свои действия с Пекином и Сеулом по конфликту вокруг КНДР. Из-за отсутствия договоренностей с Китаем встреча представителей трех держав перенесена на весну.