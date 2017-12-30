Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки сняли в России

Ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки сняли в России

 ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга
Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

 Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко
В Пентагоне заявили, что США не добиваются раскола Сирии

В Пентагоне заявили, что США не добиваются раскола Сирии

 Япония выступила с предложением о проведении саммита с Китаем и Южной Кореей

Япония выступила с предложением о проведении саммита с Китаем и Южной Кореей
Ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки сняли в России

Ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки сняли в России

 ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга
Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

Вузы Украины ограничат доступ к российским доменам

 Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко
В Пентагоне заявили, что США не добиваются раскола Сирии

В Пентагоне заявили, что США не добиваются раскола Сирии

 Япония выступила с предложением о проведении саммита с Китаем и Южной Кореей

Япония выступила с предложением о проведении саммита с Китаем и Южной Кореей
2:01   30 Декабря 2017
Весь мир
45

США не остановят учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

США не остановят учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

Вашингтон не намерен приостанавливать военных учений с Сеулом из-за Олимпиады 2018 года.

Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Встреча министра с журналистами состоялась накануне вечером в пятницу.

Политик отметил, что не рассматривал данный вопрос. Эта проблема должна обсуждаться представителями обеих сторон. Ранее Мэттис заявил, что канал связи с Россией по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии работает на ежедневной основе. Министр отметил, что ни один звонок со стороны США или Российской Федерации не остался без внимания.

Автор: Павел Никифоров
#пентагон #южная корея #мэттис #олимпиада 2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
938
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
2806
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2228
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
330
Новости smi2.ru
ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство