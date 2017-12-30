США не остановят учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

Вашингтон не намерен приостанавливать военных учений с Сеулом из-за Олимпиады 2018 года.

Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Встреча министра с журналистами состоялась накануне вечером в пятницу.

Политик отметил, что не рассматривал данный вопрос. Эта проблема должна обсуждаться представителями обеих сторон. Ранее Мэттис заявил, что канал связи с Россией по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии работает на ежедневной основе. Министр отметил, что ни один звонок со стороны США или Российской Федерации не остался без внимания.