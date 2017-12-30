Ограничения на ввоз чая из Шри-Ланки сняли в России

Россия сняла ограничения по ввозу в страну чая из Шри-Ланки.

Поставки чая разрешат с 30 декабря текущего года. Ранее в этом месяце Россельхознадзор ввел запрет на ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки. Причиной для ограничения стало обнаружение в одной из партий чая карантинного капрового жука. Если бы насекомое попало на территорию Российской Федерации, потери могли бы составить несколько десятков миллиардов рублей.

Москва и Коломбо 25 декабря пришли к соглашению, согласно которому ящики с чаем подвергнуться обеззараживанию и прохождению осмотра через специальные лаборатории. Россельхознадзор со своей стороны подвергнет жесткому контролю все поступающие из Шри-Ланки партии чая.