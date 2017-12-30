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1:20   30 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп выразил соболезнования главе Египта в связи с терактом

Трамп выразил соболезнования главе Египта в связи с терактом

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с недавним терактом в столице страны.

Американский лидер заявил, что осуждает действия террористов. Слова политика опубликовала пресс-служба Белого дома.

Инцидент с нападением вооруженного мужчины на церковь произошел в столице Египта, Каире. Преступник расстрелял витрину магазина автозапчастей, после чего перешел к другой торговой лавке. В результате этой атаки был застрелен управляющий заведения. После этого мужчина предпринял попытку прорыва сквозь полицейский заслон у коптского храма. Сотрудники силового ведомства Египта открыли огонь по нападавшему. С многочисленными ранениями он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Автор: Павел Никифоров
#египет #трамп #теракт в каире
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