В США дали оценку работе канала по предотвращению конфликтов с РФ в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что канал связи с Россией по предотвращению конфликтных ситуаций в Сирии работает ежедневно.

Глава Пентагона отметил, что Вашингтон признал наличие разграничительной линии у берегов реки Евфрат. Мэттис отметил, что проблемы, возникавшие в этом регионе, решались каждый день и канал связи между Российской Федерацией и США в это время работал на ежедневной основе.

Не было случая, когда наш звонок остался без ответа, добавил министр. Звонки российских коллег тоже никогда не пропускались. Ранее Мэттис заявил, что США не намерены увеличивать количества военных советников на Украине. Встреча министра обороны с аккредитованными журналистами состоялась накануне в пятницу вечером.