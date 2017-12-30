Пентагон не намерен увеличить количество военных советников на Украине

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство не собирается увеличивать числа военных советников на Украине.

Встреча политика с журналистами прошла накануне вечером в пятницу. Мэттис подчеркнул, что любые изменения в количестве военных советников на Украине можно объяснить их заменой. Министр заверил, что Пентагон не увидел изменения роли ВС США на украинской территории.

По словам главы оборонного ведомства, численность американских военных не менялась в течение шести месяцев. В ближайшее время этого опять же не планируется, добавил Мэттис.