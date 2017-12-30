ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток». Об этом сообщило издание Reuters.

Взрыв самодельного взрывного устройства, находившегося в ячейке камеры хранения, произошел в среду, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Позднее было возбуждено уголовное дело. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

При взрыве пострадали 18 человек. Половина из них была доставлена в больницы. В ночь с 28 на 29 декабря к помощи врачей обратились еще четверо раненных.