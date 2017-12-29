ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте — СМИ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность на недавнее нападение на церковь в Каире. Об этом сообщил Reuters.

По информации МВД Египта, мужчина предпринял попытку прорыва через внешний кордон коптского храма. Сотрудники полиции открыли по нему огонь.

Позднее при обыске нападавшего обнаружили автомат Калашникова с пятью обоймами. Мужчину доставили в госпиталь, где от полученных ранений он скончался. До попытки атаки на церковь, нападавший расстрелял магазин автозапчастей, расположенный недалеко от храма. Был убит хозяин еще одного торгового помещения.