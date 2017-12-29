Беспилотные пассажирские автобусы запустили в Швеции

В столице Швеции, Стокгольме, запустили беспилотные пассажирские автобусы. Об этом сообщило издание The Local.

Ведомство отметило, что такой шаг даст новый толчок в развитии технологий. Глава портала сообщил о необходимости проведения испытаний, главной целью которых станет обеспечение безопасности автоматического движения на дорогах города.

Компания, производящая данную технику, должна доказать, что их автобусы не представляют угрозы для человека. Ранее создатель Tesla Илон Маск объявил о презентации беспилотного грузовика.