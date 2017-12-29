США продолжат призывать Турцию не покупать системы ПВО и ПРО у РФ

США продолжат уговаривать властей Турции не приобретать у Российской Федерации системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Об этом заявил член пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл. Его слова привел ТАСС.

Майкл отметил, что Соедиенные Штаты уведомили администрацию Анкары о своей обеспокоенности подписанием соглашения о поставках российской стороной ракетных систем С-400. В министерстве обороны США полагают, что совместимая с НАТО система ПРО остается гарантом обеспечения безопасности границ Турции.