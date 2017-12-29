Мэттис: США увеличат количество дипломатов в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна намерена увеличить количество дипломатов в подконтрольных им районах Сирийской Арабской Республики.

Войска Соединенных Штатов в Ираке и Сирии перейдут от наступательного характера к плану по стабилизации обстановки в регионе. Увеличение количества послов пройдет в рамках усилий по стабилизации мирной жизни.

Мэттис отметил, что американские военные займутся разминированием районов от взрывчатки, оказанием помощи представителям местной администрации в области электро и водоснабжения. Инструкторы из США начнут подготавливать «местные силы безопасности», задачей которых станет контроль освобожденных земель. В последствии эти полномочия перейдут в руки местных властей. Международная коалиция под предводительством США начала военную операцию в Сирии в сентябре 2014 года, а несколько ранее — в Ираке.