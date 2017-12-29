Пентагон изменит тактику военных операций против ИГ

Пентагон намерен поменять тактику операций против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Об этом сообщил глава министерства обороны США Джеймс Мэттис. Политик прокомментировал ход международной коалиции, возглавляемой США, против ИГ в Сирии и Ираке.

Министр отметил, что представители террористической организации «находятся в бегах». Тактика военных США изменится в 2018 году, однако, Мэттис не уточнил, как именно. Соединенные Штаты начали операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года. В сентябре того же года — в Сирийской Арабской Республике.