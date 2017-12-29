Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

 Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook

Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook
Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

 Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте — СМИ

ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте — СМИ

 Беспилотные пассажирские автобусы запустили в Швеции

Беспилотные пассажирские автобусы запустили в Швеции
ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга

 Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook

Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook
Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

 Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте — СМИ

ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте — СМИ

 Беспилотные пассажирские автобусы запустили в Швеции

Беспилотные пассажирские автобусы запустили в Швеции
22:58   29 Декабря 2017
Весь мир
48

Пентагон изменит тактику военных операций против ИГ

Пентагон изменит тактику военных операций против ИГ

Пентагон намерен поменять тактику операций против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Об этом сообщил глава министерства обороны США Джеймс Мэттис. Политик прокомментировал ход международной коалиции, возглавляемой США, против ИГ в Сирии и Ираке.

Министр отметил, что представители террористической организации «находятся в бегах». Тактика военных США изменится в 2018 году, однако, Мэттис не уточнил, как именно. Соединенные Штаты начали операцию против ИГ в Ираке в июне 2014 года. В сентябре того же года — в Сирийской Арабской Республике.

Автор: Павел Никифоров
#сша #иг #пентагон
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
864
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
2570
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2172
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
330
Новости smi2.ru
ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство