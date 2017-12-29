Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе

Создатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство Российской Федерации в организации.

Браудер заявил, что Москва шесть раз подавала запрос на его арест в Интерпол. Первые пять ведомство отклонило, назвав «незаконными и политически мотивированными». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Интерпол должен приостановить членство России за «вопиющее нарушение правил», отметил основатель Heritage Capital. В пятницу, 29 декабря, столичный суд заочно приговорил Браудера к тюремному заключению на девять лет.