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22:47   29 Декабря 2017
Весь мир
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Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе

Браудер призвал приостановить членство России в Интерполе

Создатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство Российской Федерации в организации.

Браудер заявил, что Москва шесть раз подавала запрос на его арест в Интерпол. Первые пять ведомство отклонило, назвав «незаконными и политически мотивированными». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Интерпол должен приостановить членство России за «вопиющее нарушение правил», отметил основатель Heritage Capital. В пятницу, 29 декабря, столичный суд заочно приговорил Браудера к тюремному заключению на девять лет.

Автор: Павел Никифоров
#россия #интерпол #браудер
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