Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не намерен возвращаться в Facebook.

Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. Ранее компания United Airline Network (UAN), занимающаяся продажей авиабилетов, сообщила, что заняла прошлый аккаунт Кадырова и готова передать ему учетную запись.

Представители чеченского лидера связались с администрацией компании. В UAN сообщили, что зарегистрировали аккаунт с тем же именем и коротким адресом. Позднее ее деактивировали, а адрес был закреплен представителями Кадырова.