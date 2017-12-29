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22:37   29 Декабря 2017
Россия
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Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook

Кадыров сообщил, что не будет возвращаться в Facebook

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не намерен возвращаться в Facebook.

Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. Ранее компания United Airline Network (UAN), занимающаяся продажей авиабилетов, сообщила, что заняла прошлый аккаунт Кадырова и готова передать ему учетную запись.

Представители чеченского лидера связались с администрацией компании. В UAN сообщили, что зарегистрировали аккаунт с тем же именем и коротким адресом. Позднее ее деактивировали, а адрес был закреплен представителями Кадырова.

Автор: Павел Никифоров
#кадыров #facebook #блокировка аккаунта
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