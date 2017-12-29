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22:26   29 Декабря 2017
Политика
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм

Путин подписал закон об ужесточении наказания за терроризм

Президент России Владимир Путин подписал документ, ужесточающий наказание за преступления, связанные с терроризмом.

Соответствующая информация появилась на едином сайте правовой информации. Согласно документу, вербовка в террористические организации может караться пожизненным сроком.

Ужесточилось наказание за финансовую помощь таких группировок. Максимальное наказание для вербовщиков в ряды террористов ранее в Российской Федерации составляло 10 лет максимум. Согласно правкам, тюремное заключение в таком случае может длиться от восьми до 20 лет. Вместе с тем будет налагаться штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. В закон введено понятие «пропаганда терроризма». За это преступление грозит лишение свободы от пяти до семи лет.

Автор: Павел Никифоров
#путин #терроризм #закон
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