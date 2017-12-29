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22:05   29 Декабря 2017
Весь мир
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В США подтвердили информацию о сотрудничестве с Израилем по Ирану

В США подтвердили информацию о сотрудничестве с Израилем по Ирану

Представитель Белого дома сообщил, что США и Израиль договорились о сотрудничестве по Ирану.

РИА Новости отметили, что делегации двух стран подтвердили информацию о сотрудничестве по противодействию враждебной деятельности Ирана. Ранее сообщалось о секретной встрече представителей США и Израиля.

В ходе беседы обе стороны разработали совместный план по стратегическому сдерживанию Ирана. Делегация политиков Израиля прибыла в США 12 ноября. Там чиновники провели встречу с группой политиков США в обороной области и разведке. Их главой выступил генерал-лейтенант сухопутных войск вооруженных сил США Герберт Макмастер.

Автор: Павел Никифоров
#сша #иран #израиль
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