В США подтвердили информацию о сотрудничестве с Израилем по Ирану

Представитель Белого дома сообщил, что США и Израиль договорились о сотрудничестве по Ирану.

РИА Новости отметили, что делегации двух стран подтвердили информацию о сотрудничестве по противодействию враждебной деятельности Ирана. Ранее сообщалось о секретной встрече представителей США и Израиля.

В ходе беседы обе стороны разработали совместный план по стратегическому сдерживанию Ирана. Делегация политиков Израиля прибыла в США 12 ноября. Там чиновники провели встречу с группой политиков США в обороной области и разведке. Их главой выступил генерал-лейтенант сухопутных войск вооруженных сил США Герберт Макмастер.