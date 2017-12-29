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21:46   29 Декабря 2017
Россия
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Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП на Алтае

Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП на Алтае

Пять человек, один из которых ребенок, погибли в ночь на субботу в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Алтайском крае.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, авария произошла на 140 км автодороги Барнаул-Рубцовск. Там стокнулись автомобили Renault Fluence и Toyota Carina.

К месту ДТП прибыли 20 человек личного состава оперативных служб, восемь единиц техники. Как в соцсетях сообщают жители Алтая, из-за метели видимость на трассах края почти нулевая.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #дтп #жертвы #чп #алтай
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