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21:52   29 Декабря 2017
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Путин подписал закон, дающий возможность пройти повторный осмотр для ограничено годных к службе

Путин подписал закон, дающий возможность пройти повторный осмотр для ограничено годных к службе

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, согласно которому призывники, ранее признанные ограниченно годными к воинской службе, могут пройти повторное медицинское освидетельствование.

Информация об этом появилась на едином сайте правовой информации. Предложение внесла группа сенаторов, главой которых выступил член комитета Совета Федерации по регламенту Виктор Озеров.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ранее освобожденные от службы в российской армии по состоянию здоровья, смогут пройти повторное медицинское освидетельствование. В случае положительного результата военный комиссариат переводит гражданина на воинский учет. В последствии он будет призван на воинскую службу. В комитете Госдумы по обороне поддержали инициативу по предоставлению дополнительной возможности о прохождении службы в ВС РФ.

Автор: Павел Никифоров
#путин #закон #армия рф
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