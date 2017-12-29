Путин подписал закон о содействии центров занятости при трудоустройстве инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон о помощи центров занятости населения при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон определяет особенности организации занятости инвалидов, на основе которых центры занятости оказывали бы им содействие в поиске и получении работы, в том числе и во взаимодействии с государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Новый закон не расширяет перечень полномочий региональных органов службы занятости, кроме возложения на них услуги по организации содействия занятости инвалидов.