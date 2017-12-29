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21:37   29 Декабря 2017
Весь мир
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Польша намерена начать переговоры по санкциям с Евросоюзом

Польша намерена начать переговоры по санкциям с Евросоюзом

Власти Польши планируют начать переговоры с Евросоюзом по санкциям.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковскй. Его слова привело «Польское радио». Переговоры пройдут в течение ближайших трех месяцев. Политик сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий проведет беседу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером уже девятого января. Переговоры пройдут со всеми странами-участницами Евросоюза.

В среду, 20 декабря, ЕС заявил о запуске процесса применения санкций к Польше из-за отхода последней от «демократических принципов». Комиссия задействовала статью 7, согласно которой Варшава может лишиться права голоса в Совете Евросоюза. Информацию подтвердил вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

Автор: Павел Никифоров
#евросоюз #польша #санкции
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