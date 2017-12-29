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21:25   29 Декабря 2017
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Путин подписал закон об удвоении выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП

Путин подписал закон об удвоении выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об удвоении выплат по ОСАГО по европротоколу.

Согласно документу, в случае самостоятельного оформления ДТП без участия сотрудников полиции, выплаты по ОСАГО увеличатся в два раза. На сегодняшний день размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Информация о подписании закона появилась на сайте правовой информации.

Оформление европротокола будет возможно даже в том случае, если участники ДТП не смогли прийти к соглашению о том, кто из них является виновником столкновения. Для этого нужно зафиксировать факт аварии, отметить положение автомобилей при помощи глобальной навигационной спутниковой системы или фотосъемки. После данные необходимо передать в систему ОСАГО.

Автор: Павел Никифоров
#путин #европротокол #выплаты по осаго
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