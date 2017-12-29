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21:14   29 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что около половины населения Украины хочет импичмента действующего главы государства Петра Порошенко.

Слова экс-президента Грузии привел телеканал NewsOne. Саакашвили подкрепил свои слова данными опроса, согласно которому 46% опрошенных высказались в поддержку отставки Порошенко. Бывший губернатор подчеркнул, что это является «катастрофой» для любой власти.

Саакашвили в интервью добавил, что на месте нынешнего главы Украины «покончил бы с собой». Ранее политик не раз призывал инициировать процесс импичмента против Порошенко. На фоне этого экс-губернатор провел ряд митингов. 17 декабря Саакашвили вместе со сторонниками попытался взять штурмом Октябрьский дворец, в котором в тот день проходил новогодний утренник для детей.

Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #саакашвили
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