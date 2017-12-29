Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок парковки автомобилей для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Соответствующая информация появилась на сайте правовой информации. Согласно документу, на каждой парковке, в частности, возле объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, выделят не менее 10% пространства для инвалидов.

Отмечается, что бесплатная парковка будет предоставлена для лиц с ограниченными физическими возможностями I, II, III групп. Место выделят и для автомобилей, перевозящих инвалидов. Для бесплатной парковки на транспорте необходимо наличие специального опознавательного знака.