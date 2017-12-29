Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

 Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов
Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

 Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство
Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

 Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов
Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

 Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство
21:03   29 Декабря 2017
Россия
38

Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок парковки автомобилей для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Соответствующая информация появилась на сайте правовой информации. Согласно документу, на каждой парковке, в частности, возле объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, выделят не менее 10% пространства для инвалидов.

Отмечается, что бесплатная парковка будет предоставлена для лиц с ограниченными физическими возможностями I, II, III групп. Место выделят и для автомобилей, перевозящих инвалидов. Для бесплатной парковки на транспорте необходимо наличие специального опознавательного знака.

Автор: Павел Никифоров
#путин #закон #инвалиды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
110
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
1797
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2009
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
310
Новости smi2.ru
Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство