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 Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

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20:52   29 Декабря 2017
Россия
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Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Внешэкономбанка (ВЭБ) правом выдавать гарантии для обеспечения уплаты налогов и об освобождении банковских операций от НДС. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новая норма предоставляет возможность использовать гарантии, выдаваемые Внешэкономбанком, для обеспечения уплаты долгов по налогам, а также освобождает от обложения НДС банковские операции ВЭБа. Сумма банковской гарантии, как и максимальная сумма всех банковских гарантий, действующих одновременно, будут установлены правительством.

При определении базы налога на прибыль организаций закон предписывает не учитывать доходы в виде прибыли иностранных компаний, контролируемых ВЭБом. При этом данному закону придается и обратная сила, поскольку его предложено применять в отношении Внешэкономбанка начиная с 1 января 2016 года.

На ВЭБ законом предлагается распространить действие нормы, по которой непогашенный долг долговому обязательству российской организации, по которому иностранное лицо, участвующее в нем, или его взаимозависимое лицо выступают поручителями, гарантами или иным образом обязуются обеспечить исполнение данного долгового обязательства, не признается контролируемой задолженностью.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #экономика #вэб
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