Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Внешэкономбанка (ВЭБ) правом выдавать гарантии для обеспечения уплаты налогов и об освобождении банковских операций от НДС. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новая норма предоставляет возможность использовать гарантии, выдаваемые Внешэкономбанком, для обеспечения уплаты долгов по налогам, а также освобождает от обложения НДС банковские операции ВЭБа. Сумма банковской гарантии, как и максимальная сумма всех банковских гарантий, действующих одновременно, будут установлены правительством.

При определении базы налога на прибыль организаций закон предписывает не учитывать доходы в виде прибыли иностранных компаний, контролируемых ВЭБом. При этом данному закону придается и обратная сила, поскольку его предложено применять в отношении Внешэкономбанка начиная с 1 января 2016 года.

На ВЭБ законом предлагается распространить действие нормы, по которой непогашенный долг долговому обязательству российской организации, по которому иностранное лицо, участвующее в нем, или его взаимозависимое лицо выступают поручителями, гарантами или иным образом обязуются обеспечить исполнение данного долгового обязательства, не признается контролируемой задолженностью.