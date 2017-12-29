Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

Россия и Турция в пятницу подписали договор о поставках зенитного ракетного комплекса. Первая партия будет отправлена уже через три года.

Анкара заявила, что российские зенитные ракетные системы «Триумф» С-400 будут обслуживать турецкие специалисты. Кроме того, контроль будет осуществлять Генштаб Турции, говорится в документе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкой стороны.

Напомним, что поставки начнутся в первом квартале 2020 года. Ранее РФ и Турция согласовали сделку по поставкам комплексов С-400. Почти половина суммы договора погашается за счет российских заемных средств — стороны оформили кредит.

Комментируя сделку, президент Турции Тайип Эрдоган оценил взаимовыгодность условий для обеих стран. Всего Турция покупает у России технику на сумму 2,5 миллиарда долларов.