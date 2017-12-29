Путин подписал закон, разрешающий удаленную идентификацию клиентов банков

Новый закон предусматривает возможность удаленной идентификации клиентов банка. Теперь личное присутствие физлица не потребуется.

Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Документ появился сегодня на едином портале правовой информации. Поправки коснулись подтверждения личности клиента при открытии счета или вклада.

Ранее кредитным организациям запрещалось совершать такую процедуру без личного присутствия физического лица. Обновленный закон устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка при помощи его биометрических данных. Кроме того, банки смогут проверять клиентов по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, процедура будет полностью проходить онлайн, что существенно сэкономит трудовые ресурсы и время.