Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

 Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов
Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

 Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство
Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

Путин подписал закон о порядке парковки машин инвалидов

 Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов

Путин дал Внешэкономбанку право давать гарантии уплаты налогов
Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

Саакашвили: половина населения Украины хочет импичмента Порошенко

 Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

Турция планирует самостоятельно обслуживать полученные от России ЗРС С-400

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство
20:31   29 Декабря 2017
Россия
52

Путин подписал закон, разрешающий удаленную идентификацию клиентов банков

Путин подписал закон, разрешающий удаленную идентификацию клиентов банков

Новый закон предусматривает возможность удаленной идентификации клиентов банка. Теперь личное присутствие физлица не потребуется.

Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Документ появился сегодня на едином портале правовой информации. Поправки коснулись подтверждения личности клиента при открытии счета или вклада.

Ранее кредитным организациям запрещалось совершать такую процедуру без личного присутствия физического лица. Обновленный закон устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка при помощи его биометрических данных. Кроме того, банки смогут проверять клиентов по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, процедура будет полностью проходить онлайн, что существенно сэкономит трудовые ресурсы и время.

Автор: Александра Гегельская
#путин #биометрия #банки #идентификация
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
20:46   29 Декабря 2017
107
ЦРУ воскресило Гитлера Весь мир

ЦРУ воскресило Гитлера

19:40   29 Декабря 2017
1776
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

13:00   29 Декабря 2017
2004
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
310
Новости smi2.ru
Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

 Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство