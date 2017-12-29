Путин подписал закон о животных-вещдоках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок распоряжения животными, которые проходят как вещественные доказательства по уголовным делам, а их физическое состояние делает невозможным возвращение в среду обитания.

На настоящее время животных, проходящих как вещдоки по уголовным делам, могут передать следственным органам фактически лишь для реализации или уничтожения, что не гуманно по отношению к ним. Новый закон устанавливает, что такие животные должны в установленном правительством порядке безвозмездно передаваться для содержания и/или разведения.